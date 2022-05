Gas in Europa | il prezzo schizza in alto La Ue punta sul Giappone

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 12 maggio 2022) I prezzi del gas naturale sono in aumento in tutta. Pesano le preoccupazioni per le forniture dalla Russia in transito in Ucraina. Il contratto di riferimento, scambiato a Amsterdam, ha fatto un balzo del +9% a 102,50 euro. Da Mosca, intanto, le autorità russe hanno sanzionato un commerciante di GNL, una controllata tedesca di Gazprom che la Germania ha sequestrato. Un portavoce del ministero dell’Economia tedesco ha affermato che sta “valutando questi annunci” in attesa di dettagli. “La sicurezza dell’approvvigionamento è attualmente garantita ed è costantemente controllata“, ha aggiunto. I flussi di gas dalla Russia “al momento continuano senza interruzioni“, fa sapere Snam, il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale. L’azienda italiana sottolinea come “l’incertezza e il timore di possibili implicazioni sul fronte degli ...