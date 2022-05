Francesco Chiofalo truffato | Ho perso diecimila euro

Advertising

RealGossipland : Francesco Chiofalo vittima di una truffa da 10 mila euro GUARDA IL VIDEO QUI - infoitcultura : Francesco Chiofalo disperato: truffato per 10mila euro - infoitcultura : Francesco Chiofalo e la denuncia sui social: “Mi hanno rubato tutti i soldi!” - zazoomblog : Francesco Chiofalo vittima di un truffa da 10mila euro: “Sono stato uno stupido” - #Francesco #Chiofalo #vittima… - RealGossipland : Francesco Chiofalo vittima di una truffa da 10 mila euro GUARDA IL VIDEO QUI -

Ultimamente vittima di una truffa bella e buona è stato, ex concorrente della nota trasmissione tv 'La Pupa e il secchione' ., soprannominato lenticchio è un influencer e ...è stato vittima di una truffa online . Gli hanno rubato 10mila euro. L'ex concorrente di Temptation Island e La Pupa e il Secchione Show ha raccontato la sua brutta disavventura ai ...Francesco Chiofalo è stato vittima di una truffa online. Una persona, fingendosi un impiegato della sua banca, lo avrebbe contattato estorcendoli con l’inganno la password per accedere al suo conto.Anche il messaggio virtuale è arrivato dall’indirizzo autentico della sua banca, quindi Francesco ha ammesso di non avere dubbi sull’autenticità della chiamata Francesco è stato truffato e ha perso mo ...