Eurovision 2022: il commentatore per l'Ucraina al TG1 direttamente da un bunker (Di giovedì 12 maggio 2022) Un collegamento importante quello avvenuto durante il TG1 di Francesco Giorgino l'11 maggio 2022. Il telegiornale è riuscito a collegarsi con Timur Miroshnychenko, commentatore dell'Eurovision Song Contest 2022 per l'Ucraina (e presentatore dell'edizione del 2017), che si trovava al lavoro direttamente da un bunker. Un rifugio difensivo in tempo di guerra. Queste le parole dell'uomo – che dal 2007 racconta l'Eurovision agli ucraini – alla televisione pubblica italiana: "Naturalmente non è così di lusso la situazione, è un po' critica, però questo è un posto ..."

