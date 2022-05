Energia, pace e guerra in Ucraina: cosa si dono detti Draghi e Biden alla Casa Bianca (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington – guerra in Ucraina, Energia e non solo. Il premier italiano vola alla Casa Bianca per incontrare Biden e discutere dei temi caldi che tengono banco sui tavoli dei palazzi del potere del mondo occidentale. “Sei un buon amico e un grande alleato”, le parole del presidente statunitense dando il benvenuto al premier Mario Draghi nel bilaterale alla Casa Bianca, un’occasione per ricambiare “l’ospitalità che mi hai mostrato a Roma” l’anno scorso, in occasione del G20. Biden ha quindi fatto riferimento alla “lunga storia di legami condivisi” tra i due Paesi e al modo in cui tanti italoamericani “sono orgogliosi” delle loro origini. “Putin pensava di dividerci ma ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington –ine non solo. Il premier italiano volaper incontraree discutere dei temi caldi che tengono banco sui tavoli dei palazzi del potere del mondo occidentale. “Sei un buon amico e un grande alleato”, le parole del presidente statunitense dando il benvenuto al premier Marionel bilaterale, un’occasione per ricambiare “l’ospitalità che mi hai mostrato a Roma” l’anno scorso, in occasione del G20.ha quindi fatto riferimento“lunga storia di legami condivisi” tra i due Paesi e al modo in cui tanti italoamericani “sono orgogliosi” delle loro origini. “Putin pensava di dividerci ma ...

