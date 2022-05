Draghi rafforza l’alleanza con Biden: hacker russi attaccano i siti istituzionali italiani (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Attacco degli hacker filorussi di Killnet contro diversi siti istituzionali in Italia, tra cui gli indirizzi web del Senato e dell’Istituto superiore di Sanità. Un attacco che arriva mentre Draghi è a Washington a colloquio con Biden (leggi qui) Il portale della Difesa che risulta irraggiungibile come gli altri siti presi di mira non sarebbe invece sotto attacco come ipotizzato in un primo momento. A smentire la notizia è lo stesso Stato Maggiore della Difesa precisando che “la stessa è dovuta ad attività di manutenzione da tempo pianificata, in atto sul sito”. L’attacco, rivendicato dal collettivo filorusso a quanto si apprende, sarebbe un attacco informatico di tipo DDos (Denial of Service) da parte di più computer ‘zombie’ controllati a distanza dagli ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Attacco deglifilodi Killnet contro diversiin Italia, tra cui gli indirizzi web del Senato e dell’Istituto superiore di Sanità. Un attacco che arriva mentreè a Washington a colloquio con(leggi qui) Il portale della Difesa che risulta irraggiungibile come gli altripresi di mira non sarebbe invece sotto attacco come ipotizzato in un primo momento. A smentire la notizia è lo stesso Stato Maggiore della Difesa precisando che “la stessa è dovuta ad attività di manutenzione da tempo pianificata, in atto sul sito”. L’attacco, rivendicato dal collettivo filorusso a quanto si apprende, sarebbe un attacco informatico di tipo DDos (Denial of Service) da parte di più computer ‘zombie’ controllati a distanza dagli ...

Advertising

mariamacina : RT @dariodangelo91: 10/12 In un tempo di profondo cambiamento, qualcosa è rimasto lo stesso: la stretta relazione tra UE e Stati Uniti, un… - Rolfi39 : RT @dariodangelo91: 10/12 In un tempo di profondo cambiamento, qualcosa è rimasto lo stesso: la stretta relazione tra UE e Stati Uniti, un… - chiamaluca : RT @dariodangelo91: 10/12 In un tempo di profondo cambiamento, qualcosa è rimasto lo stesso: la stretta relazione tra UE e Stati Uniti, un… - AlvisiConci : RT @dariodangelo91: 10/12 In un tempo di profondo cambiamento, qualcosa è rimasto lo stesso: la stretta relazione tra UE e Stati Uniti, un… - RaffaRa06692253 : RT @dariodangelo91: 10/12 In un tempo di profondo cambiamento, qualcosa è rimasto lo stesso: la stretta relazione tra UE e Stati Uniti, un… -