"Spalletti? Speriamo di lavorare insieme anche in futuro" NAPOLI - Il dolce e l'amaro. Potrebbe riassumersi così la stagione del Napoli, che da un lato ha centrato l'obiettivo del ritorno in Champions ...

NCN_it : Radio Kiss Kiss – Osimhen, serviranno almeno 110 milioni per fare una proposta al Napoli #Osimhen #110milioni… - SeEarn : Radio Kiss Kiss – Osimhen, serviranno almeno 110 milioni per fare una proposta al Napoli #Osimhen #110milioni… - NCN_it : Osimhen a Kiss Kiss: “Delusi per il mancato scudetto, felici della Champions; Mertens un mentore, Spalletti un top… - SeEarn : Osimhen a Kiss Kiss: “Delusi per il mancato scudetto, felici della Champions; Mertens un mentore, Spalletti un top… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Osimhen 'Delusi per scudetto, ci riproveremo prossima stagione' -