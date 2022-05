Al via a Roma II edizione Stati Generali Natalità alla presenza di Gualtieri (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Al via all'Auditorium della Conciliazione di Roma gli Stati Generali della Natalità, la kermesse dedicata al futuro e alle nascite organizzata dalla Fondazione per la Natalità, in corso oggi e domani. Due giornate per approfondire la sfida dell'inverno demografico a partire dall'utilizzo dei fondi del Pnrr, della nuova narrazione sulla Natalità, favorire i temi dell'armonizzazione lavoro-famiglia nelle aziende e il lavoro femminile e promuovere un patto per la Natalità. Con lo slogan “Si può fare!”, anche quest'anno istituzioni, imprese, media, politica, sport e mondo della cultura si ritroveranno davanti a 2mila studenti. Tra i presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022), 12 mag. (Adnkronos) - Al via all'Auditorium della Conciliazione diglidella, la kermesse dedicata al futuro e alle nascite organizzata dFondazione per la, in corso oggi e domani. Due giornate per approfondire la sfida dell'inverno demografico a partire dall'utilizzo dei fondi del Pnrr, della nuova narrazione sulla, favorire i temi dell'armonizzazione lavoro-famiglia nelle aziende e il lavoro femminile e promuovere un patto per la. Con lo slogan “Si può fare!”, anche quest'anno istituzioni, imprese, media, politica, sport e mondo della cultura si ritroveranno davanti a 2mila studenti. Tra i presenti il sindaco diRoberto, ...

Advertising

petergomezblog : Peste suina, a Roma altri due casi: via libera agli abbattimenti e “zona rossa per contenerne la diffusione” - ladyonorato : “In Russia i manifestanti contro Putin sono stati picchiati e arrestati! La Russia è un regime, una dittatura!” Que… - petergomezblog : Roma, branco di otto cinghiali aggredisce una donna alla Balduina - Free_Djalali : RT @emanuele82: SALVIAMO AHMADREZA DJALALI DALLA PENA DI MORTE #SaveAhmadreza Ieri, mercoledì 11 maggio 2022 nei pressi dell'ambasciata del… - TV7Benevento : Al via a Roma II edizione Stati Generali Natalità alla presenza di Gualtieri - -