(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dall’accoglienza d’emergenza a un progetto più strutturato che possa creare vera integrazione, partendo daiprimari deiucraini arrivati sul territorio bergamasco: questo l’obiettivo del progetto Pacon ideato dall’organizzazione di volontariato Sguazzi, già protagonista di una rete di soccorso. L’iniziativa, condotta in collaborazione con fondazione Zappa, cooperativa Ruah, il CIR, e Pugno Aperto, prevede la diffusione tra idi un form di censimento delle persone arrivate nella Bergamasca grazie al lavoro di volontari madrelingua ucraina: “L’organizzazione di volontariato Sguazzi ti propone un breveper conoscere le tue abitudini prima di arrivare in Italia ed aiutarti a trovare qui, a Bergamo, un modo per proseguire quello che stavi facendo in Ucraina, che sia uno sport, un ...

Advertising

Dome689 : RT @Open_gol: Nel colloquio avuto oggi con Ursula von der Leyen, il presidente ucraino avrebbe incassato la promessa di una risposta rapida… - Open_gol : Nel colloquio avuto oggi con Ursula von der Leyen, il presidente ucraino avrebbe incassato la promessa di una rispo… -

BergamoNews.it

... ha affermato il presidenteVolodymyr Zelensky. 'L'Ucraina ha presentato - ha continuato - la seconda parte delle risposte a un appositoche deve essere compilato da ogni Paese ...L'Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un appositoche deve essere ... la presidente Ursula von der Leyen, dopo aver parlato con il presidente, ha fatto sapere ... Un questionario in ucraino per comprendere i bisogni dei profughi: “Aiutiamoli a riprendere qui le loro attività” L'Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell'Unione Europea. Lo afferma il presidente ucraino ...L'Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell'Unione Europea. Ma abbiamo fatto tutto in poche s ...