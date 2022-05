Ugolini: “Insigne via da Napoli, colpe di tutti, anche dei tifosi. Non sarà un addio come Totti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Massimo Ugolini parla dell’addio di Lorenzo Insigne al Napoli: “Doveva restare a vita in azzurro“. Il capitano della squadra azzurra prepara l’ultima partita allo stadio Maradona quella tra Napoli e Genoa. A 30 anni Insigne andrà a giocare a Toronto in Mls, a causa del mancato accordo sul rinnovo con il Napoli. Ugolini a Canale 8 dice: “Che vada via un po’ stride. Ci sono stati altri calciatori importanti che hanno avuto un trattamento diverso rispetto ad Insigne. È un giocatore che doveva restare a Napoli tutta la vita“. Secondo Ugolini per far restare Insigne a Napoli anche i “tifosi dovevano fare qualcosa in più per tutelarlo e ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Massimoparla dell’di Lorenzoal: “Doveva restare a vita in azzurro“. Il capitano della squadra azzurra prepara l’ultima partita allo stadio Maradona quella trae Genoa. A 30 anniandrà a giocare a Toronto in Mls, a causa del mancato accordo sul rinnovo con ila Canale 8 dice: “Che vada via un po’ stride. Ci sono stati altri calciatori importanti che hanno avuto un trattamento diverso rispetto ad. È un giocatore che doveva restare atutta la vita“. Secondoper far restarei “dovevano fare qualcosa in più per tutelarlo e ...

