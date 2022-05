Quanti tipi di frangetta esistono? Come capire quale ti valorizza meglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Anche a te è capitato di svegliarti all’improvviso pensando “Voglio farmi la frangia!” e tra l’indecisione se rivolgerti a un parrucchiere o fartela da te, hai inforcato le tue forbici migliori e ci hai dato un taglio netto? Probabilmente ti sarai pentita subito dopo o, se sei tra le fortunate, hai scoperto il tuo nuovo stile. La frangia ha i suoi pro e i suoi contro, non sta bene a tutte, sottolinea i lineamenti del volto mettendo in risalto sguardo e zigomi, coprendo piccoli difetti della fronte o smorzando un profilo importante. Allo stesso tempo va tenuta sempre pulita e in ordine, oltre che curata periodicamente per mantenerne la forma. Per capire qual è la frangia più adatta al tuo viso conviene rivolgersi a un professionista che studierà i tratti del tuo volto al fine di capire Come valorizzarli al ... Leggi su dilei (Di mercoledì 11 maggio 2022) Anche a te è capitato di svegliarti all’improvviso pensando “Voglio farmi la frangia!” e tra l’indecisione se rivolgerti a un parrucchiere o fartela da te, hai inforcato le tue forbici migliori e ci hai dato un taglio netto? Probabilmente ti sarai pentita subito dopo o, se sei tra le fortunate, hai scoperto il tuo nuovo stile. La frangia ha i suoi pro e i suoi contro, non sta bene a tutte, sottolinea i lineamenti del volto mettendo in risalto sguardo e zigomi, coprendo piccoli difetti della fronte o smorzando un profilo importante. Allo stesso tempo va tenuta sempre pulita e in ordine, oltre che curata periodicamente per mantenerne la forma. Perqual è la frangia più adatta al tuo viso conviene rivolgersi a un professionista che studierà i tratti del tuo volto al fine dirli al ...

