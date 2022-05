Pulgar: «Il mio futuro? Non spetta a me prendere una decisione» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole del cileno della Fiorentina in prestito al Galatasaray, in cui sta faticando: «Mi piacerebbe giocare di più» Una stagione complicata quella di Pulgar al Galatasaray, che non sembra interessato a riscattarlo dalla Viola. Intanto il calciatore commenta il suo attuale stato: «Essere in campo mi ha dato fiducia, ma mi piacerebbe giocare di più. Il mio futuro? Non spetta a me prendere una decisione, c’è chi è chiamato a farlo. Vedremo cosa succederà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole del cileno della Fiorentina in prestito al Galatasaray, in cui sta faticando: «Mi piacerebbe giocare di più» Una stagione complicata quella dial Galatasaray, che non sembra interessato a riscattarlo dalla Viola. Intanto il calciatore commenta il suo attuale stato: «Essere in campo mi ha dato fiducia, ma mi piacerebbe giocare di più. Il mio? Nona meuna, c’è chi è chiamato a farlo. Vedremo cosa succederà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

