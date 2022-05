Programmi TV di stasera, mercoledì 11 maggio 2022. Ad Atlantide «Parla l’uomo che voleva uccidere il Papa», Guaccero a Le Iene (Di mercoledì 11 maggio 2022) Andrea Purgatori - Atlantide Rai1, ore 21.25: Noi siamo tutto Prima tv Film del 2017 di Stella Meghie con Amandla Stenberg e Nick Robinson. Trama: A causa di una malattia che le impedisce di uscire di casa, Maddy è diventata maggiorenne senza aver potuto vivere le esperienze di un’adolescente. Vive in casa con la madre e un’infermiera, rassegnata a trascorrere un’esistenza priva di legami affettivi e di emozioni. Ma quando conosce Olly, il figlio dei nuovi vicini di casa, intravede la possibilità di una nuova vita. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor Serie Tv. 5×11 La famiglia: Shaun e Lea decidono di annullare il matrimonio e “vivere il momento”, ma Shaun non è soddisfatto della soluzione trovata. Grazie all’aiuto di una piccola paziente, riesce a comunicare a Lea il suo disagio. Rai2, ore 22.10: The Resident Serie Tv. 4×11 Dopo la tempesta: Un ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Andrea Purgatori -Rai1, ore 21.25: Noi siamo tutto Prima tv Film del 2017 di Stella Meghie con Amandla Stenberg e Nick Robinson. Trama: A causa di una malattia che le impedisce di uscire di casa, Maddy è diventatarenne senza aver potuto vivere le esperienze di un’adolescente. Vive in casa con la madre e un’infermiera, rassegnata a trascorrere un’esistenza priva di legami affettivi e di emozioni. Ma quando conosce Olly, il figlio dei nuovi vicini di casa, intravede la possibilità di una nuova vita. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor Serie Tv. 5×11 La famiglia: Shaun e Lea decidono di annullare il matrimonio e “vivere il momento”, ma Shaun non è soddisfatto della soluzione trovata. Grazie all’aiuto di una piccola paziente, riesce a comunicare a Lea il suo disagio. Rai2, ore 22.10: The Resident Serie Tv. 4×11 Dopo la tempesta: Un ...

