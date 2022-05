Palestinesi portano fiori nel luogo in cui e' stata uccisa la giornalista di Al Jazeera (Di mercoledì 11 maggio 2022) Palestinesi depositano fiori nel luogo in cui la giornalista di Al Jazeera e' stata uccisa mentre copriva un raid dell'esercito israeliano nella Cisgiordania occupata. Shireen Abu Aqleh e' stata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022)depositanonelin cui ladi Ale'mentre copriva un raid dell'esercito israeliano nella Cisgiordania occupata. Shireen Abu Aqleh e'...

Advertising

adapallai : RT @NoClass81: @RenatoSouvarine Macché, i missili israeliani non portano morte e distruzione, sono solo freschi deodoranti per l'ambiente.… - NoClass81 : @RenatoSouvarine Macché, i missili israeliani non portano morte e distruzione, sono solo freschi deodoranti per l'a… - Lore_QX : @AndreD81 @Antonio76387290 @PBerizzi Se scrivi cavolate sulla curva si risentono pure quelli che portano il nome de… - giovannilixi : RT @Claudia49452421: L'invasione delle truppe israeliane ha chiuso tutte le strade che portano dentro e fuori dalla città palestinese di Sa… - Claudia49452421 : L'invasione delle truppe israeliane ha chiuso tutte le strade che portano dentro e fuori dalla città palestinese di… -