Maria De Filippi si è infuriata | asfaltato davanti a tutti

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Dehauno dei cavalieri di Uomini e Donne, non ha tollerato la presa in giro. Ecco che cosa è successo e che cosa ha detto la conduttrice. Non è la prima volta che la presentatrice di Mediaset per eccellenza si rende protagonista di una sfuriata in tv. Nonostante il suo modo

Advertising

_ciao_sono_i0_ : RT @sonoIunatica: io me le meritavo queste sorprese anche x mia figlia carola veramente maria de filippi ti deve venire un cagotto talmente… - banaedr : Uomini e Donne a luci rosse: ''Ho bisogno di farlo tre volte al giorno'', Maria De Filippi sotto shock… - infoitcultura : Amici 21, i due finalisti litigano e interviene Maria De Filippi: 'Ora basta' - infoitcultura : Amici, il duro faccia a faccia tra Alex e Luigi: interviene Maria De Filippi - zazoomblog : Maria De Filippi mette spalle al muro un cavaliere: “Con me ci usciresti?” le indiscrezioni piccanti - #Maria… -

Stefano De Martino dopo Amici ritorna in Rai: l'anteprima bomba di Dagospia Al momento l'ex ballerino è tra i giudici del talent condotto daDesu Canale5 che lo ha lanciato più di 10 ...Deprovoca Gianluca a Uomini e Donne/ "Con me usciresti per i soldi..." Il tronista romano che, nella scorsa registrazione ha baciato Lilli , dovrà scegliere tra quest'ultima e Soraia . ...Maria De Filippi ha asfaltato uno dei cavalieri di Uomini e Donne, non ha tollerato la presa in giro. Ecco che cosa è successo e che cosa ha detto la conduttrice. Non è la prima volta che la ...In questi giorni il noto conduttore sembra abbia parlato di alcuni suoi colleghi e nello specifico di Maria De Filippi, svelando anche qualcosa sul loro rapporto. I due hanno avuto modo di lavorare ...