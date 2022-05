Marchisio | «La Juve poteva vincere lo scudetto Con la coppa stagione da 6»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ex bianconeroha parlato delladellantus in vista della finale diItalia contro l’Inter Claudio, ex centrocampista dellantus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delladei bianconeri in vista della finale diItalia contro l’Inter.ITALIA – «Quando arrivi alla fine di unaguardi il percorso, in crescita dopo una partenza preoccupante. Dovendo esprimere un voto, con laarriverebbe alla sufficienza. Senza, per come è abituata, no». RAMMARICO– «Ero allo Stadium e mi ricordo di un’Inter svuotata, stanca, fisicamente e mentalmente: era una partita difficile per loro, la ...

Advertising

Milannews24_com : Le parole di #Marchisio sul #Milan - gilnar76 : Marchisio: «Il #Milan mi ricorda la prima Juve di Conte, meno forte» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - D4n1l0T35ta : @GoalItalia Caro Marchisio, se la juve non fosse scesa in B forse nemmeno tu saresti diventato il Marchisio che conosciamo... - gilnar76 : Marchisio: «La Juve poteva vincere lo scudetto. Adesso servono tre colpi» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Spazio_J : Marchisio sicuro: 'Vi dico cosa manca alla Juve!' - -

Claudionella redazione della Gazzetta dello Sport parla della finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter: "Se lanon alza la Coppa la stagione è al di sotto della sufficienza"Alla Gazzetta: "Non aver trovato un punto d'incontro è stato un danno per lui e per la, che ha avuto un giocatore non libero di testa". Db Torino 15/01/2022 - campionato di calcio ......Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dei bianconeri in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. COPPA ITALIA – «Quando ...Claudio Marchisio ha parlato a La Gazzetta dello Sport ... non eravamo i più forti ma avevamo quella voglia che rivedo in ragazzi come Leao o Tonali». RAMMARICO JUVE – «Ero allo Stadium e mi ricordo ...