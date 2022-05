L’economia russa regge E la nostra?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) di Stefano Briganti Sono passati circa due mesi da quando è iniziata la gragnuola di sanzioni occidentali alla Russia. Questa grandinata di oltre 6000 sanzioni, si è quasi esaurita e siamo allo “zoccolo duro” degli embarghi al petrolio e al gas russo. Era noto a tutti in Europa che superare questa linea è estremamente costoso. Probabilmente è anche noto a chi “governa il mondo” che lo strumento delle sanzioni ha dimostrato avere una bassissima percentuale di successo nel raggiungere gli obiettivi attesi. Basta andare a leggere, ad esempio, lo studio sulle sanzioni degli ultimi settanta anni, realizzato dall’Australian Strategic Policy Institute di Sidney. Vale la pena ricordare gli obiettivi dichiarati delle sanzioni: “strangolare la Russia economicamente in modo da bloccare la sua macchina da guerra”, “isolare la Russia dai mercati economici e dal mondo”, “mandare la Russia in default ...