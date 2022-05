Imprenditore italiano morto a Bucarest: il cadavere carbonizzato nel portabagagli di un'auto (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Imprenditore italiano Mauro Donato Gadda è stato trovato morto ieri in Romania . Il cadavere carbonizzato rinvenuto nel tardo pomerggio in località Magurele, alle porte di Bucarest . Secondo quanto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Mauro Donato Gadda è stato trovatoieri in Romania . Ilrinvenuto nel tardo pomerggio in località Magurele, alle porte di. Secondo quanto ...

