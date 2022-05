Giro d’Italia 2022, ritiro per Filippo Fiorelli: problemi di stomaco per il corridore della Bardiani-CSF-Faizanè (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha preso il via già da alcune ore la quinta tappa dell’edizione 2022 del Giro d’Italia. Dopo le emozioni e soprattutto le fatiche dell’arrivo dell’Etna, i corridori si stanno cimentando nella Catania-Messina di 174 km. Un percorso adatto ai velocisti che vorranno sicuramente sfruttare quest’occasione. Osservati speciali, in questa stage, saranno il britannico Mark Cavendish, vittorioso a Balatonfüred e desideroso di replicare, e l’australiano Caleb Ewan che vorrà invece riscattarsi dopo la caduta della prima frazione della Corsa Rosa e dimenticare l’ottava piazza dell’ultimo arrivo allo sprint in questo Giro. DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: 50 chilometri al traguardo, lontani Cavendish ed Ewan Si sperava e si spera ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha preso il via già da alcune ore la quinta tappa dell’edizionedel. Dopo le emozioni e soprattutto le fatiche dell’arrivo dell’Etna, i corridori si stanno cimentando nella Catania-Messina di 174 km. Un percorso adatto ai velocisti che vorranno sicuramente sfruttare quest’occasione. Osservati speciali, in questa stage, saranno il britannico Mark Cavendish, vittorioso a Balatonfüred e desideroso di replicare, e l’australiano Caleb Ewan che vorrà invece riscattarsi dopo la cadutaprima frazioneCorsa Rosa e dimenticare l’ottava piazza dell’ultimo arrivo allo sprint in questo. DIRETTA, Catania-Messina LIVE: 50 chilometri al traguardo, lontani Cavendish ed Ewan Si sperava e si spera ...

