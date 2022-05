Frosinone, Stirpe: “Siamo soddisfatti, Grosso resta qui” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, intervenuto in conferenza stampa dopo la conclusione del campionato di Serie B con la squadra di Fabio Grosso esclusa dai playoff. Stirpe si è detto soddisfatto del lavoro del tecnico, campione del mondo con gli azzurri in Germania nel 2006. Di seguito le sue parole: “Per noi la stagione si è chiusa prematuramente, c’erano le condizioni per stare tra le prime otto. Infortuni imprevedibili hanno afflitto la nostra rosa e un po’ di stanchezza ha influito sul rendimento finale. Nel girone d’andata tanti pareggi, mentre nel girone di ritorno c’è stato un andamento più netto. Siamo arrivati con il fiato un po’ corto e gli infortuni hanno svolto un ruolo decisivo. Avevamo chiesto a Fabio Grosso di farci rinnamorare del calcio, con un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole del presidente del, Maurizio, intervenuto in conferenza stampa dopo la conclusione del campionato di Serie B con la squadra di Fabioesclusa dai playoff.si è detto soddisfatto del lavoro del tecnico, campione del mondo con gli azzurri in Germania nel 2006. Di seguito le sue parole: “Per noi la stagione si è chiusa prematuramente, c’erano le condizioni per stare tra le prime otto. Infortuni imprevedibili hanno afflitto la nostra rosa e un po’ di stanchezza ha influito sul rendimento finale. Nel girone d’andata tanti pareggi, mentre nel girone di ritorno c’è stato un andamento più netto.arrivati con il fiato un po’ corto e gli infortuni hanno svolto un ruolo decisivo. Avevamo chiesto a Fabiodi farci rinnamorare del calcio, con un ...

