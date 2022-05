Eurovision 2022 perché l’Italia con Mahmood e Blanco è già in finale e con chi si scontrerà: i primi finalisti (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest 2022 ha portato a termine la prima spettacolare semifinale di questa edizione italiana. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono stati i mattatori di una serata intensa e ricca di grande spettacolo, con il piatto forte della gara tra i 17 artisti partecipanti intervallata dall’omaggio alla musica dance che ha fatto la storia del Bel Paese e dalla intensa ed emozionante esibizione di Diodato. La prima semifinale ha decretato le prime dieci nazioni qualificate che contenderanno il titolo ai nostri Mahmood e Blanco, protagonisti ieri sera di una capatina sul palco per presentare il loro brano, e già in finale poiché facente parte dei così detti Big Five. Eurovision Song Contest 2022, la prima ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Song Contestha portato a termine la prima spettacolare semidi questa edizione italiana. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono stati i mattatori di una serata intensa e ricca di grande spettacolo, con il piatto forte della gara tra i 17 artisti partecipanti intervallata dall’omaggio alla musica dance che ha fatto la storia del Bel Paese e dalla intensa ed emozionante esibizione di Diodato. La prima semiha decretato le prime dieci nazioni qualificate che contenderanno il titolo ai nostri, protagonisti ieri sera di una capatina sul palco per presentare il loro brano, e già inpoiché facente parte dei così detti Big Five.Song Contest, la prima ...

