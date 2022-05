Eurovision 2022, omaggio alla Carrà di 28 secondi: polemica social (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il breve omaggio a Raffaella Carrà nella prima semifinale dell’Eurovision 2022 fa infuriare i fan sui social. Ieri sera, complice il ritmo serrato della trasmissione, il ricordo della conduttrice e cantante legatissima ad Eurovision, scomparsa nel luglio scorso, è stato concentrato in meno di 30 secondi (28 per l’esattezza) con una breve citazione del brano ‘Fiesta’ e i tre conduttori che hanno ballato sulle note della hit insieme ad un folto gruppo di ballerini. Ad annunciare il “Fiesta time” è stata Laura Pausini, poi è partita la strofa del brano originale e i conduttori hanno accennato dei passi di ballo, chiudendo il breve siparietto con l’imitazione dell’iconico slancio all’indietro reso celebre dalla conduttrice. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il brevea Raffaellanella prima semifinale dell’fa infuriare i fan sui. Ieri sera, complice il ritmo serrato della trasmissione, il ricordo della conduttrice e cantante legatissima ad, scomparsa nel luglio scorso, è stato concentrato in meno di 30(28 per l’esattezza) con una breve citazione del brano ‘Fiesta’ e i tre conduttori che hanno bto sulle note della hit insieme ad un folto gruppo di ballerini. Ad annunciare il “Fiesta time” è stata Laura Pausini, poi è partita la strofa del brano originale e i conduttori hanno accennato dei passi di ballo, chiudendo il breve siparietto con l’imitazione dell’iconico slancio all’indietro reso celebre dconduttrice. ...

