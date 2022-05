È ancora Tim il più veloce in 5G, analisi Opensignal (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel primo trimestre del 2022 è ancora Tim il più veloce in 5G secondo l’analisi di Opensignal, anche nell’ultimo rapporto del 2021 la società di analisi decretò Tim l’operatore con la maggiore velocità in 5G e non è la sola metrica in cui supera gli altri operatori del mercato italiano. In totale, Tim è l’operatore che si attesta al primo posto in quattro valutazioni sulle sei totali, due invece vanno a WindTre e una ad iliad. Per Vodafone invece nemmeno una, a quanto pare l’operatore rosso deve lavorare ancora molto sulla rete di quinta generazione. Rete 5G: Tim supera tutti nell’analisi di Opensignal Tim è il più veloce in 5G TIM il più veloce, i suoi clienti hanno goduto di velocità di download e upload 5G più ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel primo trimestre del 2022 èTim il piùin 5G secondo l’di, anche nell’ultimo rapporto del 2021 la società didecretò Tim l’operatore con la maggiore velocità in 5G e non è la sola metrica in cui supera gli altri operatori del mercato italiano. In totale, Tim è l’operatore che si attesta al primo posto in quattro valutazioni sulle sei totali, due invece vanno a WindTre e una ad iliad. Per Vodafone invece nemmeno una, a quanto pare l’operatore rosso deve lavoraremolto sulla rete di quinta generazione. Rete 5G: Tim supera tutti nell’diTim è il piùin 5G TIM il più, i suoi clienti hanno goduto di velocità di download e upload 5G più ...

Advertising

giannifioreGF : È ancora #Tim il più veloce in #5G, analisi #Opensignal - esaurita404 : Qualcuno che ancora deve partire per andare al tim di Napoli ed mi fa compagnia amici di Twitter hihihihi???? #AMICI21 giuro non vi mangio - TIM4UFabio : @Sbrocc @TIM_Official Ciao, sono ancora in corso le opportune attività da parte del settore amministrativo. Ti invito ad attendere! - FabrizioRiccomi : E SIAMO A 30 GIORNI DI RITARDO TONDI TONDI E NESSUNO SI E' FATTO ANCORA VIVO @TIM_Official @timbusiness… - tecnoandroidit : Vodafone si riprende gli utenti e batte TIM e Iliad con le Special da 100GB - La battaglia tra tutti i gestori pot… -