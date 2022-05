Curva B, lo striscione per lo scudetto ’87 e la bordata per l’ennesimo sogno infranto: “altri valori… In questa mer*a attuale…” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo striscione per il primo scudetto del 1987 firmato Curva B, racchiude una contestazione palese contro la società partenopea. La Curva B ha voluto ricordare l’anniversario del primo scudetto del Napoli, 10 maggio 1987, con uno striscione esposto fuori lo stadio Maradona. Lo stendardo conteneva una critica feroce contro il Napoli attuale. Il sogno scudetto infarto allo scadere a causa delle pessime prestazioni degli azzurri al Maradona non è stato perdonato dai tifosi. Nonostante la squadra di Spalletti abbia ottenuto la matematica qualificazione in Champions i tifosi non sono contenti, segno che la piazza dopo 35 anni vuole tornare a festeggiare il trofeo più grande: il tricolore. Milan e Inter non sono più forti degli azzurri, questo è forse il più ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Loper il primodel 1987 firmatoB, racchiude una contestazione palese contro la società partenopea. LaB ha voluto ricordare l’anniversario del primodel Napoli, 10 maggio 1987, con unoesposto fuori lo stadio Maradona. Lo stendardo conteneva una critica feroce contro il Napoli attuale. Ilinfarto allo scadere a causa delle pessime prestazioni degli azzurri al Maradona non è stato perdonato dai tifosi. Nonostante la squadra di Spalletti abbia ottenuto la matematica qualificazione in Champions i tifosi non sono contenti, segno che la piazza dopo 35 anni vuole tornare a festeggiare il trofeo più grande: il tricolore. Milan e Inter non sono più forti degli azzurri, questo è forse il più ...

Advertising

napolipiucom : Curva B, lo striscione per lo scudetto '87 e la bordata per l'ennesimo sogno infranto: 'altri valori... In questa m… - infoitsport : FOTO Curva B, lo striscione in memoria dello scudetto ’87: “Oggi solo i colori” - cn1926it : FOTO #CurvaB, lo striscione in memoria dello scudetto ’87: “Oggi solo i colori” - MaxBambi7 : @AloBrasil1974 14 maggio 2006... quel giorno Sheva in curva per spiegare che andava via. Due giorni prima il Milan… - TheClash976 : @ilCallista @ingresso213 @ChiccoParigi @Tappagram Però ci dovrebbero spiegare cos'ha di ultras questo striscione. M… -