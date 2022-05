CS | GO | OG modifica il roster | valde e niko finiscono in panchina

(Di mercoledì 11 maggio 2022) OG ha deciso di fare dei cambiamenti nel suo team di CS:GO, spostando ini due giocatori danesimar “” Vangså elaj “” Kristensen. Una decisione che arriva dopo gli ultimi risultati negativi: l’organizzazione di esports non è infatti riuscita a qualificarsi per il PGL Antwerp Major tramite il torneo European Regional Major Ranking (RMR), dopo aver rimediato sconfitte contro Natus Vincere, Eternal Fire e forZe. Se queste modifiche aldovessere essere confermate, ildi OG sarebbe attualmente composto solo da Shahar “flameZ” Shushan, Nemanja “nexa” Isakovi? e Mateusz “?mantuu?” Wilczewski.gioca per questo team da dicembre 2019, anno in cui l’organizzazione europea – nota per il suo successo in Dota 2 – è ...

