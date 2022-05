Covid, la decisione dell’Ue: “Via le mascherine in aereo e negli aeroporti dal 16 maggio” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ormai da oltre due anni abbiamo imparato che l’uso della mascherina, insieme al distanziamento e all’igiene della mani, è uno degli strumenti più efficaci per evitare il rischio di contagiare o contagiarsi. Ma fra cinque giorni non ci sarà più l’obbligo di utilizzare la mascherina in aereo. Dal 16 maggio, secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il dispositivo di protezione individuale non sarà più richiesto come requisito per viaggiare. La mascherina non sarà più obbligatoria nemmeno negli aeroporti, spiegano Easa ed Ecdc, precisando tuttavia che “la mascherina resta una delle difese migliori contro la trasmissione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ormai da oltre due anni abbiamo imparato che l’uso della mascherina, insieme al distanziamento e all’igiene della mani, è uno degli strumenti più efficaci per evitare il rischio di contagiare o contagiarsi. Ma fra cinque giorni non ci sarà più l’obbligo di utilizzare la mascherina in. Dal 16, secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il dispositivo di protezione individuale non sarà più richiesto come requisito per viaggiare. La mascherina non sarà più obbligatoria nemmeno, spiegano Easa ed Ecdc, precisando tuttavia che “la mascherina resta una delle difese migliori contro la trasmissione di ...

