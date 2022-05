Bob Marley: la scomparsa del cantautore reggae (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha solo trentasei anni Bob Marley quando un melanoma lo porta al decesso. Oltre a farsi sentire con la propria musica dedicata alla lotta contro l’oppressione politica e razziale, il cantautore diventa un vero e proprio leader politico della sua terra, la Giamaica. Nel 1978, tre anni prima della sua scomparsa, gli viene conferita la medaglia della pace dalle Nazioni Unite a nome di 500 milioni di africani. Marley ha la capacità di conquistare tutto il mondo attraverso le sue canzoni, che esprimono il diritto di uguaglianza e il desiderio di libertà. “I Shot the Sheriff”, “No Woman, No Cry”, “Is This Love”, “One Love” e tanti altri successi portano la musica reggae verso la diffusione a livello globale. 11 maggio 1981: la morte di Bob Marley Nel 1977 il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha solo trentasei anni Bobquando un melanoma lo porta al decesso. Oltre a farsi sentire con la propria musica dedicata alla lotta contro l’oppressione politica e razziale, ildiventa un vero e proprio leader politico della sua terra, la Giamaica. Nel 1978, tre anni prima della sua, gli viene conferita la medaglia della pace dalle Nazioni Unite a nome di 500 milioni di africani.ha la capacità di conquistare tutto il mondo attraverso le sue canzoni, che esprimono il diritto di uguaglianza e il desiderio di libertà. “I Shot the Sheriff”, “No Woman, No Cry”, “Is This Love”, “One Love” e tanti altri successi portano la musicaverso la diffusione a livello globale. 11 maggio 1981: la morte di BobNel 1977 il ...

