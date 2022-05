Armi non convenzionali (Di mercoledì 11 maggio 2022) – questa è una versione diversa della mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola, che mi è venuta in mente solo stamattina leggendo i giornali e mi piace di più rispetto a quella di ieri. Se volete vedere la versione originale è in edicola con Il Fatto, poi ditemi che ne pensate. #biden #draghi #alpini #RussianUkrainianWar #Ukrainerussiawar Il Fatto Quotidiano #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) – questa è una versione diversa della mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola, che mi è venuta in mente solo stamattina leggendo i giornali e mi piace di più rispetto a quella di ieri. Se volete vedere la versione originale è in edicola con Il Fatto, poi ditemi che ne pensate. #biden #draghi #alpini #RussianUkrainianWar #Ukrainerussiawar Il Fatto Quotidiano #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Salvini è una persona di grande correttezza e civiltà. Si era impegnato ad avere un confronto con Draghi s… - CottarelliCPI : Oggi festeggiamo l'anniversario della dichiarazione di Schuman e la nascita dell'idea di una Europa unita, senza pi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Maggio: “Per la sanità non hanno soldi, ma per le armi - pesorati : @AmbasciataUSA @andybonini @SkyTG24 @WhiteHouse @POTUS @Palazzo_Chigi QUANTO FATTO SECONDO NYT, E' LEGALE IN GUERRA… - MauroPetricca : RT @GuidoDeMartini: ?? NUOVO INVIO DI ARMI PESANTI ALL’UCRAINA ?? IL GOVERNO NON TIENE CONTO DELLA CONTRARIETÀ DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITA… -