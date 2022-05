Un commentatore dell’Eurovision 2021: “Macron mi ha scritto durante la finale” (Di martedì 10 maggio 2022) Stéphane Bern, leggenda televisiva francese, ha rivelato alla Bbc i momenti migliori del festival musicale. Tra questi, anche l'sms ricevuto dal presidente, in cui chiedeva l'eliminazione dei Måneskin per le accuse (poi smentite) contro Damiano David sull'uso di cocaina. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 10 maggio 2022) Stéphane Bern, leggenda televisiva francese, ha rivelato alla Bbc i momenti migliori del festival musicale. Tra questi, anche l'sms ricevuto dal presidente, in cui chiedeva l'eliminazione dei Måneskin per le accuse (poi smentite) contro Damiano David sull'uso di cocaina. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

AffiliLeonardo : RT @yagrusha: Ecco come lavora il commentatore dell #EUROVISION in #ucraina Timur Miroshnichenko. In un bunker - AffiliLeonardo : RT @DiabloRoma: #eurovision #ESCita Immagine pazzesca. Timur Miroshnichenko, lo storico commentatore dell'Eurovision per l'Ucraina, che co… - smileforkoo : buonasera mi sto commuovendo a vedere i conduttori dell'eurovision parlare con il commentatore ucraino al tg1 - daniele19921 : RT @escitalia: A svelarlo Stéphane Bern, commentatore dell'Eurovision per la tv francese: il presidente della Francia Emmanuel Macron chies… - Estarla12 : RT @eurovision_it: A svelarlo Stéphane Bern, commentatore dell'Eurovision per la tv francese: il presidente della Francia Emmanuel Macron c… -

Eurovision 2022: il commentatore ucraino Timur Myroshnychenko al TG1 Era diventata virale, ieri, l'immagine che mostrava il celebre commentatore ( e presentatore dell'Eurovision 2017 ) della tv ucraina, l'UA:PBC (Suspilne), al lavoro direttamente da un bunker, uno di ... ESC: commentatore francese, Macron voleva squalifica Maneskin ...dall'Eurovision Song Contest dello scorso anno. A riceverli, come rivelato da lui stesso alla Bbc alla vigilia dell'edizione successiva a quella che vide la band romana trionfare, fu il commentatore ... Notizie Musica Era diventata virale, ieri, l'immagine che mostrava il celebre( e presentatore2017 ) della tv ucraina, l'UA:PBC (Suspilne), al lavoro direttamente da un bunker, uno di ......dall'Song Contest dello scorso anno. A riceverli, come rivelato da lui stesso alla Bbc alla vigilia'edizione successiva a quella che vide la band romana trionfare, fu il... Chi è Gabriele Corsi, il commentatore dell'Eurovision 2022