Ultime Notizie – Eurovision 2022, oggi prima semifinale: programma e dove vederlo (Di martedì 10 maggio 2022) Sarà l'Albania ad aprire la gara della 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, che alza il sipario questa sera al Palaolimpico di Torino con la prima delle due seminifinali. La kermesse è ospitata quest'anno dall'Italia grazie alla vittoria dei Maneskin nell'edizione dello scorso anno che ha avuto luogo a Rotterdam. Conduttori delle tre serata in programma (la seconda semifinale andrà in onda giovedì 12 maggio mentre la finale con la proclamazione del vincitore sabato) sono come noto Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Tra i Paesi che si esibiscono nella prima delle tre serate in programma c'è grande attesa per l'Ucraina, con la Kalush band grande favorita della vigilia con il brano 'Stefania', sesti in scaletta. Insieme alla band ucraina sono in ...

