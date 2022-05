Ucraina, gli effetti dei missili anticarro Javelin su un carro armato nemico (Di martedì 10 maggio 2022) I paracadutisti di Sicheslav dimostrano il lavoro fulmineo del sistema missilistico anticarro Javelin su un carro armato nemico. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) I paracadutisti di Sicheslav dimostrano il lavoro fulmineo del sistemasticosu un

Advertising

europainitalia : Gli ambasciatori dei Paesi UE e l’ambasciatore dell’Ucraina insieme sul palco per la Festa dell’Europa a Roma ???????? - CarloCalenda : Questo “signore” mi ha più volte rimproverato di non conoscere la storia russa. Gli ho risposto, che se lui conosce… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il premier canadese Justin Trudeau è a Irpin, alle porte di Kiev. 'È venuto a per vedere tutti gli orrori… - LelloEsposito5 : RT @lucrezia_ilaria: La moglie di #Biden, #Bono e The Edge, Sean Penn, ancora prima alte cariche di tutti gli Stati. In Ucraina gira così… - _Maka72 : Ma non li volevano mandare al fronte in Ucraina gli #Alpini ? Forse qualche esponente dell'esercito vi ha detto di… -