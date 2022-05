Niente chip, niente console: Sony e Nintendo hanno venduto meno PlayStation 5 e Switch del previsto (Di martedì 10 maggio 2022) Nonostante ciò, Sony ha previsto di vendere 18 milioni di PS5 entro la fine di marzo 2023, mentre Nintendo è negativa: gli ostacoli lungo la filiera di approvvigionamento complicheranno la produzione.... Leggi su dday (Di martedì 10 maggio 2022) Nonostante ciò,hadi vendere 18 milioni di PS5 entro la fine di marzo 2023, mentreè negativa: gli ostacoli lungo la filiera di approvvigionamento complicheranno la produzione....

