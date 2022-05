La PFM in tour per i 50 anni di carriera | le date estive e autunnali

(Di martedì 10 maggio 2022) La Premiata Forneria Marconi da maggio torna a suonare dal vivo con ilPFM 1972-2022: tutte leDopo l’uscita in tutto il mondo dell’album di inediti Ho sognato pecore elettriche/I dreamed of electric sheep, PFM – Premiata Forneria Marconi da maggio torna a suonare dal vivo con ilPFM 1972-2022, da Storia di un minuto a Ho sognato pecore elettriche abbracciando la poesia di Fabrizio De André. Prima tappa il 28 maggio a Malta – La Valletta, in Pjazza Teatru Rjal. I concerti saranno un grande viaggio attraverso il tempo, con nuove sonorità che faranno sentire lo spettatore nel presente, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro. Prevendite già aperte su Ticketone. Per la data di MALTA, prevendite su www.showshappening.com 28 maggio MALTA – La Valletta Pjazza Teatru Rjal 9 giugno MILANO PANORAMI SONORI (Teatro ...

