Eurovision 2022, Diodato a FqMagazine: "Fai rumore sarà in versione inedita: un inno alla vita. L'Ucraina sarà sorprendente, io fan di Mahmood e Blanco" (Di martedì 10 maggio 2022) Abbiamo incontrato Diodato poche ore prima la sua performance alla prima Semifinale di Eurovision Song Contest 2022. Sul palco del Pala Olimpico ci sarà una versione totalmente inedita di "Fai rumore". "Sono felice di partecipare ad una manifestazione così importante e sono felice di vivere un momento di così forte condivisione, dopo questi anni di pandemia e chiusure. – ha detto l'artista – Devo dire che le sensazioni che sto provando in queste ore qui a Torino sono molto belle: c'è una bella festa, molto consapevole del periodo difficile che stiamo attraversando, ma che rimane una festa ed è bello vedere così tanta gente entusiasta e di colori così diversi". Com'è partecipare da ospite?Una bellissima sensazione perché non sono ...

