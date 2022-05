Coppa Italia, l’ultima finale con una squadra di Serie B finì in goleada (Di martedì 10 maggio 2022) Il 20 aprile 1994 la Coppa Italia venne vinta dalla Sampdoria, che se l'aggiudicò per la quarta volta battendo in finale una delle sorprese del torneo, l'Ancona militante in Serie B. Leggi su itasportpress (Di martedì 10 maggio 2022) Il 20 aprile 1994 lavenne vinta dalla Sampdoria, che se l'aggiudicò per la quarta volta battendo inuna delle sorprese del torneo, l'Ancona militante inB.

Advertising

juventusfc : A proposito di finali... #OnThisDay nel 2018 conquistavamo la nostra tredicesima Coppa Italia ???????? - Inter : ? | IT’S COPPA ITALIA TIME Inizia il conto alla rovescia per la finale, riviviamo insieme il percorso nella compet… - juventusfc : La decima Coppa Italia ???? @chiellini in acrobazia e poi... @Ale_Matri ?? - pino_nostro : RT @Tractor220510: La polemica su Zhang che porta i 300 dipendenti alla finale di Coppa Italia come una cosa che sarà pagata da qualcun alt… - sportli26181512 : Coppa Italia: gli scommettitori scelgono l'Inter, nella finale con la Juve il 42% delle puntate sui nerazzurri: Le… -