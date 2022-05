Calciomercato | Hickey nel mirino di Napoli ed Arsenal

Advertising

Commenta per primo L' Arsenal è interessata a Aaron, terzino classe 2002 del Bologna . Secondo il Corriere dello Sport , il club emiliano chiede circa 20 milioni per vendere lo scozzese.Napoli , brutte notizie per Cristiano Giuntoli. Da oggi si complicano seriamente le piste che portano a Jerdy Schouten , Mattias Svanberg e Aaron, i tre giocatori del Bologna che ... Arsenal: Hickey nel mirino, la cifra che chiede il Bologna Per l’obiettivo del Milan il Bologna ha fissato il prezzo per far partire il loro gioiello. Il Milan per la prossima stagione è alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Ballo Touré non ha dato le garan ...Anche Mario Rui potrebbe salutare Napoli la prossima estate. Il sostituto lo potrebbe 'portare' il suo agente.