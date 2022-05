Benevento | domani allenamento a porte aperte all’Imbriani

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoper il. E’ arrivata la decisione della società a pochi giorni dalla sfida con l’Ascoli, il quarto di finale play off che vale di fatto un’intera stagione. I giallorossieffettueranno la seduta pomeridiana sul manto erboso dell’Antistadio Carmelo Imbriani e i tifosi potranno assistervi. L’inizio è in programma alle ore 15.30. L’obiettivo è quello di ricreare intorno alla squadra un clima di fiducia dopo il deludente finale di regular season. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

