Assaggio d’estate sull’Italia | attesi 30 32°C | ecco dove

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) –. Secondo le previsioni meteo, un anticiclone dal Nord Africa si sta espandendo verso Nord e potrebbe assumere una configurazione un po’ anomala, portando temperature estive e sole soprattutto al Nord e parte del Centro, mentre al meridione sono previsti ancora momenti temporaleschi e temperature più basse rispetto al Centro Nord estivo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, avvisa infatti di prestare ancora attenzione, nella giornata di oggi, a temporali residui al Sud in particolare in Sicilia e sull’Appennino centro-meridionale; pioverà tra l’altro incessantemente per 3 giorni in Libia, una rarità, anche se parte delle precipitazioni evaporeranno per il caldo sahariano. In sintesi, sonoi primi 30-al Nord con il caldo in ...