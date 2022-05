Aborto | Gucci scende in campo in difesa dei diritti riproduttivi delle donne

(Di martedì 10 maggio 2022) La Corte Suprema americana intende andare al voto per ribaltare la sentenza Roe vs. Wade, quella che dal 1973 garantisce in tutto il Paese l’. Tantissime le posizioni contrarie a questa inversione di marcia sui, a cui si è unita anche la maison. Vi raccomandiamo... Spagna: è reato intralciare e intimidire una donna che si reca ad abortire La celebre casa di moda ha fatto sapere cherà inper difendere il diritto alla riproduzionee lo farà con i fatti. Il marchio ha, infatti, diffuso uno statement in cui dichiara: “Quandoha fondato la campagna globale Chime for Change nel 2013, l’azienda si è ...

L'azienda fornirà i rimborsi per le spese di viaggio per qualsiasi impiegata negli Stati Uniti che abbia bisogno di avere accesso all'assistenza medica non offerta nel suo stato di provenienza.