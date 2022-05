A Roma è stata creata una zona rossa per contenere la peste suina (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo i casi di peste suina africana, trovati nella riserva naturale dell’Insugherata a nord-ovest di Roma, sabato 7 maggio 2022, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza con cui si istituisce una zona rossa per cercare di contenere la diffusione del virus. Vi raccomandiamo... peste suina anche in Italia: tra cinghiali morti e rischi per gli umani Allarme peste suina africana in Italia: stop alla caccia a Parma e Piacenza, considerate zone infette. Le Regioni hanno indetto una task force per ... Il caso zero è stato un cinghiale positivo alla peste ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo i casi diafricana, trovati nella riserva naturale dell’Insugherata a nord-ovest di, sabato 7 maggio 2022, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza con cui si istituisce unaper cercare dila diffusione del virus. Vi raccomandiamo...anche in Italia: tra cinghiali morti e rischi per gli umani Allarmeafricana in Italia: stop alla caccia a Parma e Piacenza, considerate zone infette. Le Regioni hanno indetto una task force per ... Il caso zero è stato un cinghiale positivo alla...

Agenzia_Ansa : Il 'pestaggio' di Stefano Cucchi nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina - la notte del 16 ottobre 2009 - è… - mengonimarco : Grazie @primomaggioroma, è stata un’emozione indescrivibile! #1M2022 Ci vediamo a Roma per #MarcoNegliStadi il 22… - borghi_claudio : Arrivato a Roma finalmente senza nessun pass... in aeroporto girare senza mascherina è stata una soddisfazione non… - Owl_Bu : @ggcripto Il fatto che il peg sia stato perso dimostra solo che c'è ancora molto da lavorare per potenziare il prot… - azulejos80 : @firenzeviola_it Il paradosso è che tutti dicono che il Tocco c’è, anche se leggero (che poi l’intensità non si può… -