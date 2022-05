Vietri sul Mare, scomparso il compagno Ernesto Sabatella (Di lunedì 9 maggio 2022) di Erika Noschese Vietri sul Mare e il mondo della politica piangono la scomparsa di Ernesto Sabatella, già sindaco per ben tre mandati e assessore alla Provincia. Storico esponente del Pci, Sabatella ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a promuovere e difendere la ceramica vietrese. Amato e apprezzato da tutti, ha sempre vissuto secondo i valori del comunismo, quel rosso che ha portato con orgoglio in ogni ambiente istituzionale e non. “Ci svegliamo con una notizia terribile, Ernesto è stato più volte il sindaco di Vietri sul Mare fino agli anni ‘90, assessore provinciale e ha ricoperto tanti ruoli a livello istituzionale – ha dichiarato l’attuale primo cittadino Giovanni De Simone – Un perno per la politica degli anni ‘70 e ‘80 con il partito ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 9 maggio 2022) di Erika Noschesesule il mondo della politica piangono la scomparsa di, già sindaco per ben tre mandati e assessore alla Provincia. Storico esponente del Pci,ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a promuovere e difendere la ceramica vietrese. Amato e apprezzato da tutti, ha sempre vissuto secondo i valori del comunismo, quel rosso che ha portato con orgoglio in ogni ambiente istituzionale e non. “Ci svegliamo con una notizia terribile,è stato più volte il sindaco disulfino agli anni ‘90, assessore provinciale e ha ricoperto tanti ruoli a livello istituzionale – ha dichiarato l’attuale primo cittadino Giovanni De Simone – Un perno per la politica degli anni ‘70 e ‘80 con il partito ...

