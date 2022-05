Trieste Spring Run, Faniel trionfa: “In ripresa. Adesso penso agli Europei” (Di lunedì 9 maggio 2022) Rientro con vittoria per Eyob Faniel. Dopo la rinuncia alla maratona di Boston per un guaio muscolare, il primatista italiano dei 42,195 km riparte dalla mezza sulle strade di Trieste: primo posto per l’azzurro delle Fiamme Oro alla Trieste Spring Run con il crono di 1h02:50, in una gara nella quale non andava alla ricerca del tempo ma delle sensazioni post-infortunio. Alle spalle del 29enne vicentino di Bassano del Grappa, straordinario terzo classificato alla maratona di New York dello scorso novembre, in tre chiudono con lo stesso crono di 1h03:44: l’ucraino Vitaliy Shafar, il marocchino Hicham Boufars (International Security) e il keniano Vincent Kimutai. Per Faniel è un nuovo successo nel golfo triestino, dopo l’affermazione dello scorso anno nei 10 km della Mujalonga: stavolta il percorso con ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022) Rientro con vittoria per Eyob. Dopo la rinuncia alla maratona di Boston per un guaio muscolare, il primatista italiano dei 42,195 km riparte dalla mezza sulle strade di: primo posto per l’azzurro delle Fiamme Oro allaRun con il crono di 1h02:50, in una gara nella quale non andava alla ricerca del tempo ma delle sensazioni post-infortunio. Alle spalle del 29enne vicentino di Bassano del Grappa, straordinario terzo classificato alla maratona di New York dello scorso novembre, in tre chiudono con lo stesso crono di 1h03:44: l’ucraino Vitaliy Shafar, il marocchino Hicham Boufars (International Security) e il keniano Vincent Kimutai. Perè un nuovo successo nel golfo triestino, dopo l’affermazione dello scorso anno nei 10 km della Mujalonga: stavolta il percorso con ...

