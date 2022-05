Traffico Roma del 09-05-2022 ore 20:00 (Di lunedì 9 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare diminuiscono gradualmente gli spostamenti su entrambe le carreggiate meno Traffico anche sulla letteratura della A24 in uscita da Roma e sulla tangenziale est stesse condizioni su via Delle Foro Italico Dov’è la circolazione maggiore è sempre stata per tutto il pomeriggio tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni in zona Labaro chiusa per lavori dal primo pomeriggio via Fornace Vignolo tra via Flaminia via Guido grandi unicamente in direzione Labaro rimane volare la corsia verso Saxa Rubra si lavora di notte sulla A1 Roma-napoli e limitatamente allo svincolo di Valmontone chiuso dalle 22 di questa sera in uscita per chi viaggia verso il capoluogo campano la riapertura domani mattina alle 5 divieto di transito sempre ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare diminuiscono gradualmente gli spostamenti su entrambe le carreggiate menoanche sulla letteratura della A24 in uscita dae sulla tangenziale est stesse condizioni su via Delle Foro Italico Dov’è la circolazione maggiore è sempre stata per tutto il pomeriggio tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni in zona Labaro chiusa per lavori dal primo pomeriggio via Fornace Vignolo tra via Flaminia via Guido grandi unicamente in direzione Labaro rimane volare la corsia verso Saxa Rubra si lavora di notte sulla A1-napoli e limitatamente allo svincolo di Valmontone chiuso dalle 22 di questa sera in uscita per chi viaggia verso il capoluogo campano la riapertura domani mattina alle 5 divieto di transito sempre ...

