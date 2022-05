Numero unico emergenza 112: in Toscana 2,6 milioni di chiamate in un anno (Di lunedì 9 maggio 2022) Funziona il Numero unico di emergenza 112 in Toscana. Ad un anno dalla completa adozione sono all’incirca 2,6 milioni le chiamate ricevute dal 9 dicembre 2020 al 29 aprile 2022. La metà di queste (1,3 milioni) sono state gestite in autonomia dalla Centrale operativa Toscana. La parte restante è stata inoltrata alle Centrali competenti di secondo livello: circa il 54% all’emergenza sanitaria, il 36% alle Forze dell’ordine, il 10% ai Vigili del fuoco, e oltre un migliaio alla Capitaneria di Porto. “E’ un traguardo importante, raggiunto appena a un anno di attività dalla copertura del servizio 112 in ogni territorio della Toscana grazie alla stretta collaborazione tra tutti i soggetti ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 9 maggio 2022) Funziona ildi112 in. Ad undalla completa adozione sono all’incirca 2,6lericevute dal 9 dicembre 2020 al 29 aprile 2022. La metà di queste (1,3) sono state gestite in autonomia dalla Centrale operativa. La parte restante è stata inoltrata alle Centrali competenti di secondo livello: circa il 54% all’sanitaria, il 36% alle Forze dell’ordine, il 10% ai Vigili del fuoco, e oltre un migliaio alla Capitaneria di Porto. “E’ un traguardo importante, raggiunto appena a undi attività dalla copertura del servizio 112 in ogni territorio dellagrazie alla stretta collaborazione tra tutti i soggetti ...

