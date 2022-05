(Di lunedì 9 maggio 2022) Un altro duro attacco di Joséagli arbitri. Quel rigore per la Fiorentina, non dato dall'arbitro Guida ma assegnato dopo la segnalazione del Var, non è proprio andato giù al tecnico ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Mourinho furioso contro il VAR: 'Dov'è il signor Banti? Così è troppo, vogliamo delle spiegazioni' - Sisifo1900 : Sì sì ancora ancora. - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Mourinho furioso contro il VAR: 'Dov'è il signor Banti? Così è troppo' #mourinho #fiorentinaroma #var #banti #sportmedi… - sportli26181512 : Mourinho furioso con Banti: 'Vogliamo spiegazioni. Adesso lui dov'è? Così è troppo...': Mourinho furioso con Banti:… - filippoASR1927 : RT @TuttoMercatoWeb: Mourinho furioso contro il VAR: 'Dov'è il signor Banti? Così è troppo, vogliamo delle spiegazioni' -

FIRENZE - È un Joséancora una voltacon gli arbitri quello che si presenta ai microfoni dopo il ko della sua Roma al Franchi, dove i giallorossi sono stati battuti 2 - 0 dalla Fiorentina andata a segno ...Un altro duro attacco di Joséagli arbitri. Quel rigore per la Fiorentina, non dato dall'arbitro Guida ma assegnato dopo la segnalazione del Var Banti, non è proprio andato giù al tecnico portoghese. Su Dazn gli chiedono ...Le parole del tecnico giallorosso al termine del match perso contro la Fiorentina: "Banti Perché ha richiamato l'arbitro Stiamo ancora aspettando una spiegazione. Ci hanno tolto troppi punti" ...L'allenatore portoghese è furioso per l'episodio dell'1-0 che ha permesso alla squadra viola di passare in vantaggio.