Letta: "Ue unita per la pace, non dobbiamo farci guidare dagli Usa" (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Sulla guerra in Ucraina, l'Europa non deve stare al rimorchio degli Stati Uniti. Il segretario Enrico Letta lo sottolinea alla vigilia del viaggio del presidente del Consiglio a Washington, dove Draghi avrà il primo incontro ufficiale bilaterale con Joe Biden. Una occasione per fare il punto sugli aiuti a Kiev che tante fibrillazioni stanno provocando al'interno della maggioranza di Draghi. Una posizione, quella di Letta, che era stata già enunciata in diverse occasioni assieme all'idea di una Confederazione Europea che anticipi l'ingresso di Paesi come Ucraina, Moldova, Serbia e Albania nella famiglia europea. A questo, però, il segretario dem aggiunge la necessità di intavolare negoziati di pace veri, per arrivare a un rapido cessate il fuoco. Una ipotesi con la quale viene respinta quella enunciata dal premier britannico, ... Leggi su agi (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Sulla guerra in Ucraina, l'Europa non deve stare al rimorchio degli Stati Uniti. Il segretario Enricolo sottolinea alla vigilia del viaggio del presidente del Consiglio a Washington, dove Draghi avrà il primo incontro ufficiale bilaterale con Joe Biden. Una occasione per fare il punto sugli aiuti a Kiev che tante fibrillazioni stanno provocando al'interno della maggioranza di Draghi. Una posizione, quella di, che era stata già enunciata in diverse occasioni assieme all'idea di una Confederazione Europea che anticipi l'ingresso di Paesi come Ucraina, Moldova, Serbia e Albania nella famiglia europea. A questo, però, il segretario dem aggiunge la necessità di intavolare negoziati diveri, per arrivare a un rapido cessate il fuoco. Una ipotesi con la quale viene respinta quella enunciata dal premier britannico, ...

Advertising

HuffPostItalia : Letta: 'Scandalizzato da Orban, esplicito alleato di Putin. L'Europa sia unita di fronte alle sanzioni' - fisco24_info : Letta: 'Ue unita per la pace, non dobbiamo farci guidare dagli Usa': AGI - Sulla guerra in Ucraina, l'Europa non d… - solearmy10 : @sun_loris_ Molti ad esempio leggendo quei tweet come fandom che fa schifo, non unità e paragoni con altri, innanzi… - MontuschiTusco : 'Letta è il segretario del Pd, non è il Papa. La .vera minaccia all’unità europea è il veto di chi strizza l’occhio… - infoitinterno : Guerra Russia-Ucraina, Letta: “Mi fido di Draghi, in questo momento c’è bisogno di unità” -