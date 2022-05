Indolfi Sic | ‘Malattie cuore prima causa di morte nelle donne’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “Esistono dei gap importanti per quanto riguarda i generi e il primo sicuramente concerne la percezione della malattia ischemica del, cioè dell’infarto da parte delle donne. Grazie ad una indagine che abbiamo effettuato come Società italiana di cardiologia e alla nostra campagna ‘Vivi con il’, abbiamo visto che il 60-70% delle donne non ha la percezione del rischio cardiovascolare nonostante le malattie ischemiche delrappresentino ladinel genere femminile”. Così Ciro, presidente della Società italiana di cardiologia (Sic), intervenendo al convegno ‘Empowerment femminile: un catalizzatore della parità di genere’, organizzato questa mattina a Roma da Abbott, azienda attivamente impegnata a sostenere la ...