Il Friuli Venezia Giulia è pronto ad accogliere gli Alpini a Udine nel 2023 (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ con onore e orgoglio che il Friuli Venezia Giulia si prepara a ricevere l’invasione pacifica degli Alpini il prossimo anno a Udine; pronti ad accogliere il Labaro che, con le sue medaglie d’oro sollecita la memoria, e a leggere nei simboli che caratterizzano le Penne nere, dai vessilli ai gagliardetti fino al cappello, emblema per eccellenza degli Alpini, i loro valori: determinazione, coraggio, solidarietà, fratellanza, amor di Patria e rispetto per il Tricolore. Valori che ci spronano ad affrontare la quotidianità e le sue difficoltà e che ci consegnano la storia di uomini semplici che, senza nulla chiedere, si sono messi a disposizione del Paese e continuano a farlo ancora oggi.E’ la sintesi del messaggio che il vicegovernatore del Friuli ... Leggi su udine20 (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ con onore e orgoglio che ilsi prepara a ricevere l’invasione pacifica degliil prossimo anno a; pronti adil Labaro che, con le sue medaglie d’oro sollecita la memoria, e a leggere nei simboli che caratterizzano le Penne nere, dai vessilli ai gagliardetti fino al cappello, emblema per eccellenza degli, i loro valori: determinazione, coraggio, solidarietà, fratellanza, amor di Patria e rispetto per il Tricolore. Valori che ci spronano ad affrontare la quotidianità e le sue difficoltà e che ci consegnano la storia di uomini semplici che, senza nulla chiedere, si sono messi a disposizione del Paese e continuano a farlo ancora oggi.E’ la sintesi del messaggio che il vicegovernatore del...

ShooterHatesYou : Chissà cosa sarebbe successo nel panorama politico e intellettuale nostrano se (facendo finta di non essere un paes… - udine20 : Il Friuli Venezia Giulia è pronto ad accogliere gli Alpini a Udine nel 2023 - - TRIESTE_news : Il ritorno del lupo in Friuli Venezia Giulia, una convivenza possibile? - - russ_alexx : RT @UniTrieste: Lavorare senza confine: storie, diritti e territorio del FVG #13maggio in Porto Vecchio una conferenza su opportunità e cr… - albwolf73 : RT @liliaragnar: 'Non possiederai niente e sarai felice.' In molti si chiedono cosa vuol dire, altri non sanno neanche che questo è uno de… -