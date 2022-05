Georgina Rodriguez mostra per la prima volta la piccola Bella Esmeralda (Di lunedì 9 maggio 2022) Georgina Rodriguez mostra per la prima volta alcune foto della piccola Bella Esmeralda, a distanza di qualche settimana dal parto in cui ha perso uno dei due gemelli che portava in grembo. Dopo il parto avvenuto lo scorso 18 aprile, Georgina Rodriguez mostra per la prima volta su Instagram alcuni scatti della piccola Bella Esmeralda, la figlia avuta da Cristiano Ronaldo che va ad allargare la famiglia del campione portoghese. Le prime foto di Bella Esmeralda Sono tre le foto della bimba condivise sui social dalla modella spagnola, in cui la piccola ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 9 maggio 2022)per laalcune foto della, a distanza di qualche settimana dal parto in cui ha perso uno dei due gemelli che portava in grembo. Dopo il parto avvenuto lo scorso 18 aprile,per lasu Instagram alcuni scatti della, la figlia avuta da Cristiano Ronaldo che va ad allargare la famiglia del campione portoghese. Le prime foto diSono tre le foto della bimba condivise sui social dalla modella spagnola, in cui la...

