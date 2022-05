Ecuador, rivolta in un carcere: morti almeno 43 detenuti (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono almeno 43 i detenuti morti durante una rivolta in un carcere nella città Ecuadoriana di Santo Domingo. Lo ha riferito la procura su Twitter, precisando che le autorità stanno raccogliendo prove e testimonianze sul posto e che 80 prigionieri sono stati catturati dopo aver tentato di evadere. Il presidente Ecuadoriano, Guillermo Lasso, ha inviato le sue condoglianze ai familiari delle vittime, denunciando “la violenza delle gang” e affermando che “il ministro dell’Interno, Patricio Carrillo, è incaricato delle operazioni per riportare la pace”. Decine di parenti dei detenuti si sono recati all’esterno del carcere per avere maggiori informazioni dopo aver appreso dai social network di detenuti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono43 idurante unain unnella cittàiana di Santo Domingo. Lo ha riferito la procura su Twitter, precisando che le autorità stanno raccogliendo prove e testimonianze sul posto e che 80 prigionieri sono stati catturati dopo aver tentato di evadere. Il presidenteiano, Guillermo Lasso, ha inviato le sue condoglianze ai familiari delle vittime, denunciando “la violenza delle gang” e affermando che “il ministro dell’Interno, Patricio Carrillo, è incaricato delle operazioni per riportare la pace”. Decine di parenti deisi sono recati all’esterno delper avere maggiori informazioni dopo aver appreso dai social network di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rivolta in carcere in Ecuador, morti almeno 43 detenuti #ANSA - IzzoEdo : RT @LaStampa: Ecuador, rivolta in carcere: oltre 40 vittime nella lotta tra gang, 80 detenuti in fuga - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Rivolta in carcere in Ecuador, morti almeno 43 detenuti #ANSA - telodogratis : Rivolta in carcere in Ecuador, morti almeno 43 detenuti - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Rivolta in carcere in Ecuador, morti almeno 43 detenuti #ANSA -