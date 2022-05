De Laurentiis: ''Spalletti? Ha un contratto, Insigne? Se non si trova bene in Canada può tornare a Napoli'' (Di lunedì 9 maggio 2022) De Laurentiis al Comune di Napoli con Ceci, Manfredi e l'ass. Ferrante per un omaggio a Maradona: "Statua a Scampia", ADL: "Futuro Spalletti? Ha un contratto, Insigne? Se non si trova bene in Canada può sempre tornare qui" Cerimonia a Palazzo San Giacomo. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato omaggiato dal manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, di una copia in miniatura della statua di Diego. Presenti anche Aurelio De Laurentiis, per lui una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro del Pibe de Oro, e l'ass. allo Sport, Emanuela Ferrante. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "Giusto onorare la memoria di Maradona. Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Deal Comune dicon Ceci, Manfredi e l'ass. Ferrante per un omaggio a Maradona: "Statua a Scampia", ADL: "Futuro? Ha un? Se non siinpuò semprequi" Cerimonia a Palazzo San Giacomo. Il sindaco di, Gaetano Manfredi, è stato omaggiato dal manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, di una copia in miniatura della statua di Diego. Presenti anche Aurelio De, per lui una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro del Pibe de Oro, e l'ass. allo Sport, Emanuela Ferrante. Aurelio De, presidente del: "Giusto onorare la memoria di Maradona. Il ...

Advertising

DiMarzio : Il presidente del #Napoli #DeLaurentiis ha affrontato anche il tema stadio - FiorentinaUno : De Laurentiis: 'Spalletti il prossimo anno a Napoli? Se se la sente dentro...' - gilnar76 : Auriemma rivela: “Sarri o un pupillo di De Laurentiis per il dopo Spalletti” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - SOSFanta : ?? De Laurentiis: 'Riaccoglieremo Insigne se non si troverà bene in Canada' ? - enzo83470679 : RT @napolimagazine: VIDEO NM - De Laurentiis: “Spalletti? Ha un contratto, con lui ho fatto centro” @ADeLaurentiis @sscnapoli -